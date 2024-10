Dos solteros protagonizan uno de los bailes más sugerentes de 'First Dates': muy pegados y al borde del beso

Roberto , un fotógrafo de 56 años es la siguiente persona que acude al restaurante de 'First Dates' para encontrar a su media naranja. Se considera "loco como una cabra" y asegura que las cosas que hace suelen gustarle tanto a sus amigos como a su posible pareja.

Entre sus pasiones, a Roberto también le encanta todo lo relacionado con el deporte. "Los gustos normales. Un buen cine, una buena música, los viajes...", cuenta al presentador. El soltero busca a una persona "que me quiera para todo y no me necesite para nada", que siga manteniendo su independencia y también pueda contar con él en cuanto sea preciso.