Un soltero, al borde de un ataque de la risa al descubrir que su cita mantiene relaciones sexuales casi a diario

Abraham es el siguiente en pasar por el restaurante del amor en 'First Dates'

Tiago, un artista, esteticista y modelo brasileño de 40 años será la cita de Abraham

Abraham, un dependiente y diseñador valenciano de 44 años, será el siguiente soltero que pasará por el restaurante del amor de 'First Dates' para ver si surge esa chispa hacia la otra persona con la que compartirá cena. Nada más entrar por la puerta, Carlos Sobera se impresiona con el 'look' que lleva. "Me dedico a la moda", cuenta al presentador.

Sin embargo, el soltero también lleva una prenda creada por él para impresionar a la otra persona. "Es una prenda que me abrió las puertas en Valencia dentro del mundo de la moda", explica Abraham a Carlos Sobera.

Tiago, un artista, esteticista y modelo brasileño de 40 años será la cita de Abraham. Es una persona que se preocupa mucho por su cuerpo. De hecho, el soltero cuenta a las cámaras de 'First Dates' que tiene operados los labios, los pómulos y el pecho: "Las tetas me las he comprado en Venezuela".

En cuanto Carlos Sobera le enseña la prenda que ha creado Abraham a Tiago, se queda muy impresionado. "Es muy chic", cuenta el soltero al presentador. En cuanto se acercan a la mesa para empezar la cita, el esteticista brasileño hace una gran revelación sobre su estado sentimental a las cámaras del programa: "Hace más de diez años que estoy soltero y estoy con el corazón abierto esperando a este hombre con 'h' mayúscula".

Nada más verse las caras, parece haberse encendido la chispa del amor en Abraham al haber conocido a su cita. "Me atrae mucho el olor, la forma de hablar...". El soltero también aprovecha para hacer un análisis a la otra persona: "Tiago huele a tierra, huele a contacto con las manos, huele a pintura, a cuero, a notas musicales..."

Durante la cena, Abraham asegura a las cámaras de 'First Dates' que se siente "seducido", pero todavía no ha llegado a tener un 100% de atracción hacia su cita. Sin embargo, Tiago parece no haber encontrado nada de lo que busca en el soltero que le ha tocado: "Prefiero un chico masculino, que se vista con piezas más masculinas".

Incluso, Tiago cuenta a Abraham cómo llegó a nuestro país gracias a 'Locomía': "En 2007 yo vine a España invitado por 'Locomía' para hacer un casting para la nueva generación y fui cogido como uno de los chicos".

Conforme va avanzando la cena, Abraham empieza a desinteresarse de Tiago en cuanto descubre que tiene otro estilo de vida diferente al suyo. "Busco a alguien más 'hippie'. Alguien más desenfadado".

Sin embargo, se produce uno de los momentos más graciosos del programa en cuanto Tiago le desvela a Abraham que le encanta mantener relaciones sexuales "diariamente". "Una espina casi se me atraganta", cuenta muy sorprendido el diseñador valenciano.

Una vez terminada la cena, Tiago le enseña algunos de sus mejores pasos a Abraham en el reservado para ver si consigue cautivar a su cita. Lamentablemente, no parece lograrlo. "Chicos, las puertas siguen abiertas", cuenta entre risas el que fue uno de los chicos de la nueva generación de 'Locomía'.

La decisión final de Abraham y Tiago en 'First Dates'

Abraham es el primero en responder sobre si tendría una segunda cita con la otra persona. "Tendría una segunda cita, pero como amigo. Siento una gran atracción a nivel creativo, pero no a nivel espiritual. No he sentido esa chispa".