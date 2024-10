La desconcertante confesión de un soltero a su cita de 'First Dates': "No iba a venir"

Marina y Toni visitan 'First Dates' en busca de un amor duradero y para siempre

Marina visita 'First Dates' en busca de su media naranja y viene desde Barcelona. Tiene 19 años, está opositando y admite que lleva los labios pinchados, algo de lo que se siente muy orgullosa, ya que es una apasionada de la cirugía estética: "Porque no tengo dinero que si no..." El chico que le gusta a esta soltera tiene que ser atractivo y a poder ser con los ojos claros. Entre rubios y morenos, afirma que le da igual, pero si le molan los tatuajes y que sea un chico activo.

Toni es su cita, tiene 23 años, es vigilante de seguridad y viene desde Barcelona. Asegura que no le preocupa ligar o no y que es algo que ni se plantea, surge. En su primer encuentro entre los solteros, Toni se ha fijado que era rubia y decía: "Eso es que se cuida". Por otro lado, Marina confesaba, que no le había encantado: "Entre que no tiene los ojos claros y se le ve cortadillo".

Durante la cena, los solteros comenzaban a abrirse y empezaban hablado de su futuro profesional. Mientras Toni contaba que trabaja como agente de seguridad, Marina revelaba, que está opositando para Mossa de Esquadra y que quiere especializarse en secuestros y antidroga: "Quiero estudiar más, no me quiero quedar patrullando y ya". Estas ganas por estudiar de Marina, agradaban a su cita: "Me gusta que con 19 años sea ambiciosa y quiera estudiar".

Marina, a su cita: "Me vuelve loca el mundo de los coches"

Hablando sobre sus gustos, Marina preguntaba a Toni qué coche tenía y le indicaba que le vuelve loca el mundo de los coches, las motos y la velocidad. El soltero contestaba que tiene un BMW rojo y puntualizaba a su cita, que no hay que correr y ella señalaba: "Eso es difícil eh conmigo" y ambos solteros se reían.

Poco a poco los solteros se sentían más cómodos y Toni confesaba a su cita, que ha estado a punto de no acudir a 'First Dates': "No iba a venir, me tiraba para atrás tener una cita con alguien raro, pero bueno, veo que eres normal y no van a pasar cosas raras".

Los solteros pasaban a la salita para disfrutar de más intimidad. Aún así, Toni seguía bastante nervioso y no se soltaba al 100% y su cita lo notaba: "Es un chico muy mono, pero creo que necesitamos vernos sin cámaras para conocerlo mejor porque está cohibido", comentaba Marina.

La decisión final de Marina y Toni

Tras una cita agradable entre los solteros, pero en la que Toni no ha logrado desinhibirse y actuar con su cita como si no hubiera cámaras, llegaba el momento de tomar la decisión final.