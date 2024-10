El zasca de una soltera a su cita de 'First Dates': "Lo tienes claro, va a ser que no"

Antonio y Pilar visitan 'First Dates' buscando un amor que comparta sus aficiones

Así ha sido el corte de Pilar a Antonio tras decir que no quería una segunda cita

Antonio es un soltero que viene a 'First Dates' en busca de su media naranja. Tiene 60 años, es de Lora del Río y asegura que nunca ha sido fiel y por eso está solo porque le encanta el cachondeo. Se considera un culo inquieto y su historial laboral así lo demuestra: vivió en Londres donde trabajaba de camarero, luego estuvo más de 20 años en Madrid y luego fue profesor de esquí en Sierra Nevada.

Este soltero confiesa que lo que más le gusta de este mundo son las mujeres y fo****: "Es lo que te vas a llevar para arriba". Además, señalaba, que todas sus relaciones como máximo han durado dos años: "Pasado el par de años siempre me dejan".

Pilar es la soltera con la que va a tener una cita Antonio. Tiene 61 años, es una funcionaria ya jubilada y viene desde Málaga. Busca el típico señor andaluz y para ella es muy importante que comparta sus aficiones. Su cita, al verla, era muy claro con lo que veía y sentenciaba: "De cara es monilla y tiene dos tetas como dos carretas, pero no me gustan las piernas, ni el tobillo, ni la barriga, ni el culo".

Durante la cena, ambos solteros se han mostrado interesados por conocerse, Antonio le preguntaba a su soltera por sus amoríos y ella desvelaba, que desde que se divorció ha tenido alguna relación, pero poco más porque no encuentra a nadie que tenga sus aficiones: "Me gusta la Semana Santa, el Rocío, la feria y los toros". Respecto a estos gustos que comentaba Pilar, su cita afirmaba que también le gustan, menos la Semana Santa, que apuntaba: "Todos los años es lo mismo y ya me canso".

El momento más "caliente" de la cita llegaba cuando Antonio soltaba a su cita que le quedaba el vestido que llevaba muy bien y le preguntaba si en la playa lleva bañador o bikini. En ese momento, Pilar se reía y respondía de manera coqueta: "Bikini y dependiendo de la playa hago topless también". Tras esta conversación subidita de tono, Pilar indicaba: "Yo pienso que le ha dado morbo el pensar cómo tomo el sol y que voy a playas nudistas". Antonio reaccionaba y confesaba que la playa le da miedo y no va: "Vi un tiburón con 15 años y no me gusta ir".

Antonio y Pilar terminaban de cenar y pasaban a una sala con más intimidad, al reservado. Aunque en principio sus aficiones no han tenido nada que ver, a lo mejor estar un poco más juntos avivaba la llama del amor. Sin embargo, ha pasado todo lo contrario. Pilar sacaba el papelito de darse un beso de película y rápidamente decía que no: "Yo pensaba que se lanzaba y yo tenía muy claro que no porque no me gusta".

La decisión final de Antonio y Pilar

Después de una cita algo desastrosa con dos solteros que no comparten ninguna afición, las expectativas de que hubiera una segunda cita eran pocas. Para Antonio la cita ha ido bien y afirmaba habérselo pasado bien, aunque señalaba que no quería tener una segunda cita con Pilar: "Es que no tenemos nada que ver".

Por su parte, Pilar tampoco quería tener una segunda cita y daba los mismo motivos que Antonio: "Hemos tenido una conversación fluida, pero gustos y aficiones no tenemos nada que ver".