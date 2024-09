Sergio se encuentra con la tía de su cita en el baño y recibe una 'minibronca': "No se está enterando de nada"

El zasca antes de despedirse de Patri a Sergio: "En plan amigos. Soy un poco dura en ese tema... necesito subtítulos tuyos"

Patri (también llamada 'Pato') es una joven mexicana de 27 años que se considera "pija" y su sueño es llegar a ser algún día como Kim Kardashian. A pesar de que es consciente de que no es ella, se codea con gente de ese estilo. Ha acudido a 'First Dates' con su tía. "Es mi mánager", aseguraba Patri señalando a su tía, a quien considera ya como una segunda madre. "Cualquier pulga no salte en mi petate", bromeaba Patri, contestando a la afirmación de Sobera de que cualquiera no iba a entrar en la familia.

Carmen ha podido seguir toda la cita al completo de su sobrina desde la sala de 'First Dates'. Sergio, de 38 años, es un gaditano que está opositando para Policía Nacional. Le gusta mucho hablar, algo que cree que es mejor que quedarse callado. Al conocerse, Patri le contaba a Sergio que está viviendo en San Martín de Valdeiglesias y el gaditano le preguntaba que dónde estaba eso, a lo que Patri sufría un pequeño lapsus: "No sé, es que a mí me llevan y me traen. No me ubico ni en mi casa...".

Sergio, en 'fuera de juego'

Esto hacía que Sergio 'entrara en fuera de juego': no entendía cómo no sabía geográficamente dónde vivía en estos momentos su cita. Una vez sentados en la mesa, 'Pato' y Sergio hablaban de todo un poco. Cuestiones laborales, aficiones... y del amor.

La rapidez de Sergio a la hora de hablar abrumaba en un momento dado a Patri: "Habla más despacito, que hablamos el mismo idioma pero yo digo que aquí no hablan, aquí rapean". Además, la joven realizaba una confesión un tanto presuntuosa: "Mis celos son puro show, yo sé que no hay nadie mejor que yo". Sergio iba al baño y realizaba una llamada in extremis para contarle a una amiga cómo iba el tema. Lo que no sabía es que en ese momento entraría en el baño la madre de Patri y le 'cantaría las cuarenta': "No te está entendiendo de la misa la mitad. Hablas muy deprisa".

La decisión final