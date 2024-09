Carmen se espanta con su cita al ver su lengua cortada por la mitad: "Me da cosilla"

Carmen y Marc han comenzado la cita con buen pie hasta que ella ha descubierto la lengua de su cita

Marc ha confesado que se había cortado la lengua a la mitad y eso a Carmen le ha dado mucha grima

Marc, un 'game master' de 25 años ha llegado a 'First dates' con un curioso regalo para su cita. El objeto que ha traído ha sido un dinosaurio hecho a ganchillo. Por la puerta del restaurante ha entrado Carmen, una integradora social de 22 años. Carlos Sobera le ha indicado a la joven que su cita le había dejado una caja con un regalo.

Carmen se ha alegrado mucho al ver que Marc le había hecho un detalle. "¿No me digas que hace cosas de estas? ¡Me encantan los dinosaurios!", ha gritado de alegría la joven cuando ha visto el muñeco hecho a ganchillo. Tras esto, Carmen se ha sentado en la mesa del restaurante con él para disfrutar de la velada.

En medio de la conversación, Carmen le ha agradecido el detalle que ha tenido con ella. De repente, ambos han comenzado a hablar del estilo y la forma de vestir que tenían cada uno de ellos. "Para lo que yo soy la he visto demasiado llamativa, no sé si va a encajar conmigo la muchacha", ha comentado Marc.

No obstante, Carmen se ha sentido muy atraída por el chico: "Me flipa la dilata", le ha comentado ella. Marc se ha fijado en los corazones que se había hecho en la cabeza. "Son edición 'First dates", ha indicado Carmen. La joven ha asegurado que ella siempre se está cambiando el pelo.

La cita parecía que iba bien hasta que Marc le ha enseñado la lengua. El 'game master' ha comentado que se la había cortado para tenerla igual que una serpiente. Ese detalle no le ha gustado nada a Carmen: "Me da cosilla". Por otro lado, él a medida que ha ido conociendo más a Carmen, ha reiterado que no se ve con ella.

Después de cenar, los dos han pasado al reservado para tener un momento más íntimo. Carmen ha cogido una bola de una cesta en donde había un mensaje que indicaba que le tenía que dar un beso de vampiro a su acompañante. La joven ha decidido besar el cuello de Marc, aunque ha indicado que él no ha estado interesado: "He sentido que he tenido que tirar un poco del carro. Me ha faltado iniciativa".

La decisión final de Carmen y Marc después de la cena

Después de cenar y de estar en el reservado, Carmen y Marc han tenido que decidir si se iban juntos o separados de 'First dates'. Marc le ha preguntado a Carmen si la cita le había parecido bien, pero la integradora social ha comentado que no se lo había pasado tan bien: "Me ha faltado un poco de conversación".