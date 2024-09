Dos solteros apagan las luces y suben la temperatura en 'First Dates': ''Aquí hay intimidad''

‘’Me transmite que es buena persona, buen chico, calmado, mono, me gusta eso porque yo soy tan impulsiva que necesito a alguien que sea lo contrario’’, afirmaba Jenny ante las cámaras, totalmente impresionada con su cita.

Yeni ha descubierto que Alberto es fotógrafo, y al ser ella modelo, no lo ha dudado a la hora de pedirle que le hiciese unas fotos : ‘’Separo mucho lo laboral de lo profesional’’, y ella ha bromeado al respecto: ‘’Está deseando hacérmelas con o sin ropa’’.

Ya en el momento de la decisión final y tras una cita de ensueño, Alberto y Yeni han vuelto a reencontrarse para decidir si se daban o no una segunda oportunidad, aunque la afinidad entre ambos es más que notable.

Tímidos al principio, pero confiados y con muchas ganas de volver a verse fuera y seguir con su tonteo para comprobar si puede llegar a haber amor entre ambos, Yeni y Alberto, sonrientes y sin quitarse el ojo de enciman, han dado a conocer su decisión. Alberto afirmaba que tendría una segunda cita con Yeni: ‘’Me gusta tu forma de ser, tu físico’’ y ella, sin dudarlo, le seguía el rollo: ‘’Me lo he pasado muy bien, se me ha hecho corto y me gustaría conocerte más, la verdad.