Una soltera se queda maravillada con su cita en 'First Dates': "Me encanta que sea calvo, es estético"

Martín y Noe buscan a su media naranja en 'First Dates'

Martín, sobre su cita en 'First Dates': "Me ha atracado el corazón"

Martín es el siguiente soltero que viene a 'First Dates' en busca de su media naranja. Es de Valencia y trabaja como guardia de seguridad privada. Se considera romántico y melómano. Estuvo casado hace 15 años y tiene dos hijos. Asegura que en las relaciones él es el que saca la tarjeta roja: "A mí no me despiden, despido yo".

Su cita de hoy se llama Noe, vive en Madrid, tiene 49 años y viene de una familia de perfumeros. Es de Córdoba, Argentina, pero desde hace ocho años vive en España.

La primera vez que se han visto, Martín se ha quedado maravillado con su cita: "Me ha encantado", y Noe ha sentido lo mismo a conocer a su cita: "Es muy guapo y atractivo". Durante la cena, la conversación entre ellos ha sido fluida y los dos mostraban mucho interés por lo que le contaba el otro. Martín confesaba que del 1 al 10, Noe le ha gustado un 8 y parece ser que para Noe, su cita es su chico perfecto.

Martin preguntaba a Noe si practicaba deporte, y su cita comentaba: "Hago deporte por la mañana en casa". Tras su respuesta, Martin contaba a su cita, que no puede estarse quieto y realiza muchas actividades durante la semana: "Yo hago senderismo, voy siempre en bicicleta, hago peregrinaciones".

Además, añadía, que deportes de riesgo no porque para peligroso su trabajo. En ese momento, despertaba el interés de Noe y ella le preguntaba a qué se dedicaba: "Me dedico a hacer de escolta de mujeres maltratadas y tiene sus riesgos", explicaba Martín a su cita. Noe aprovechaba para contarle a su cita que ella representa firmas de productos cosméticos.

En referencia a sus gustos, Martín comentaba que no es friki de nada, pero es un melómano y le encanta el heavy metal, aunque ya no tenga pelo. Este comentario provocaba la risa de Noe, que apuntaba: "Que sea calvo me parece muy estético, me encanta que sea calvo".

Por otro lado, Martín contaba a su cita que su próximo viaje es las islas Fiyi y antes de conocer su decisión final, invitaba a Noe al viaje: "¿Te vienes?" y comentaba que su cita "le había atracado el corazón".

Noe indicaba a su cita, que se encuentra en el mejor momento de su vida y que estaba pensando en mudarse definitivamente a la costa. Esta idea de Noe, emocionaba a Martín, que le decía: "Claro, vente para Valencia es donde mejor se está".

La decisión final

Con una sonrisa en la cara, Noe y Martín se sentaban en la sala de 'First Dates' en la que tienen que decidir si quieren seguir conociéndose. La primera en responder era Noe, que respondía que claro que quería tener otra cita con Martín: "Me has encantado".