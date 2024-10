El increíble cambio físico de una soltera que acude a 'First Dates': "De los 80 pasé a los 45 kilos"

La tiktoker cuenta a Carlos Sobera que solamente ha tenido "dos relaciones". Además, también explica que es bisexual y que para mantener relaciones, prefiere a los chicos porque es a lo que más "está acostumbrada". "Me di cuenta que era bi a los 11 años, más o menos. Muy prontito, porque siempre veía a mis amigas y a lo mejor venía una niña y quería ser su mejor amiga. No era eso, sino que me gustaba", detalla la soltera a las cámaras de 'First Dates'.