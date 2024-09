Tania deja de piedra a Quique al confesarle su tatuaje más sorprendente: "¡La virgen!, está curioso"

Ambos, mientras cenaban, se contaban su vida, momento en el que e daban cuenta que eran diferentes en cosas como que no son nada compatibles en la música, pero ella lo que seguía teniendo claro es que no le atraía nada el físico de su cita. Aunque también compatibles en muchas otras y, es que, la conversación no faltaba entre ellos.

Lo que no se esperaba él es la confesión que Tania iba a hacerle sobre uno de sus tatuajes: “ Tengo una vagina tatuada y al lado la frase de: ‘qué coño miras”. “La virgen, está curioso, es original”, decía él dejando claro que esto le sorprendía, aunque le gustaba la personalidad de su cita: "Por donde pasa no pasa desapercibida, vas a un sitio y sabes que está”. El que también desvelaba que tiene un "cementario tatuado" porque sí: "Me gusta y ya está".

Y, después de muchas confesiones, una cena con muchas risas y haberse conocido más profundamente llegaba el momento de tomar la decisión final. “Yo no tendría una segunda cita con él porque me he sentido como una colega”, decía Tania ante nuestras cámaras y delante de Quique, el que también tenía claro que no quiere nada más con ella: “Una segunda cita romántica no, no me ha terminado de surgir”.