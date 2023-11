Jonatan alucina con la fantasía sexual cumplida de su cita en ‘First Dates’: “Un cambio de roll”

Sara se ha presentado en ‘First Dates’ como una persona bastante impulsiva y poquitín friki, le encantan los videojuegos, el anime, el maquillaje “tengo cascos con orejitas y todo el PC rosita”. Le gustaría conocer a un chico alto e inteligente “hay algo que se llama ‘sapiensfilia’, que le pregunte de algo y me sepa responder”. Es muy mandona y prefiere que su pareja sea un poco tranquila.

Jonatan, su cita, se identifica con Spider-Man porque a pesar de los golpes que le ha dado la vida, siempre se levanta y sigue adelante. Al ver a Sara ha alucinado “me ha parecido un bellezón”. Nació en Bilbao, pero está viviendo en un pueblecito de León. A Sara no le ha impactado su físico, pero “no me suele fijar mucho en el físico”.