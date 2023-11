La fantasía sexual de un soltero de ‘First Dates’: “Es un vestuario de jugadores de fútbol, soy muy sport”

La carta de presentación de Juan Carlos en ‘First Dates’ ha sido muy sexual . Asegura que en la cama es “muy cañero y cuando me prueban saben que soy muy top”. Le dicen que tiene cara de morboso y le ha contado a Carlos Sobera que había estado a punto de casarse con un chico que conoció tras verle buscar el amor en ‘First Dates’ “se agobió y salió corriendo después de seis años”.

Víctor ‘Sipe’ , su cita, es consciente de que su cara es muy expresiva y que suele caer mal a la gente. Al ver a Juan Carlos le ha llamado la atención que fuera calvo “yo tampoco tengo pelo”, pero sí le ha gustado la barba. A él, sin embargo, no le ha gustado nada él, no le ha gustado su rollito.

En la mesa, han descubierto que los dos eran apasionados del techno y que habían trabajado en el mundo de la noche. Eso sí, Juan Carlos le ha especificado que él había sido coctelero y "se me da muy bien moverlo todo”. También han hablado de los locales de ambiente, pero Juan Carlos no ha probado el tema de los cuartos oscuros “me parece morboso, pero me da miedo”.