Rafa cumple el deseo de su madre: “Cuando me vea aquí se pondrá a llorar”

A Rafa no le ha gustado su cita y no sabemos qué pensara su madre cuando lo vea, pero antes de que la cosa fuera de mal en peor, le ha confesado a Susana que cada noche al llegar a casa veía a su madre viendo ‘First Dates’ y que siempre le decía “Tú tienes que ir ahí” . Y dicho y hecho.

“Cuando mi madre me vea se pondrá llorar o igual no y es la primera que dice “esa no te convenía” o igual sí”, ha asegurado un Rafa emocionado de estar buscando el amor en la tele como su madre quería, pero con la sensación de que Susana no era la mujer que le iba a robar el corazón.