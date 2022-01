Manuel no puede meter baza en su cita con Alessandra: “No sabe escuchar muy bien”

Manuel tiene la sensación de que ha llegado el momento de sentar la cabeza y ha venido a ‘First Dates Café’ en busca de un amor de verdad. Cuando ha visto a Alessandra ha sentido que Cupido podría estar llamando a su puerta , pero tras un ratito con ella se ha dado cuenta de que no era lo que estaba buscando, no le ha dejado hablar.

Alessandra ha asegurado ser una persona con mucho carácter y lo ha demostrado. No ha parado de hablar en toda la cita y cada vez que Manuel conseguía meter baza, hacía cómo si no le hubiera escuchado. Un detallito que al sevillano no le ha terminado de convencer “yo busco a alguien que me escuche”, ha asegurado.