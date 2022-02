La doble de Estefanía de ‘La isla de las tentaciones’ busca el amor en ‘First Dates Café’: “Llevo ya un año y no sé por qué me confunden”

Deborah ha venido a ‘First Dates Café’ a encontrar el amor, pero antes ha tenido que superar el asombro que causa en los demás cuando la encuentran un parecido más que razonable con Estefanía, la participante del reality ‘La isla de las tentaciones’: “Es mi día a día que me parezco a la tal Estefanía” .

Dani G. ha hecho las veces de director de sala y se ha mordido la lengua tan solo unos segundos. No podía pensar en otra cosa que no fuera el asombroso parecido que tenía la soltera con Estefanía. Para que no se notara mucho ha intentado hacer que dudaba por el color de su pelo, pero Deborah se lo ha puesto muy fácil.