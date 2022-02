Jesús Vázquez quiere conocer a Miguel por sus mitos eróticos: “Son Inés Arrimadas y Begoña Villacís”

Tras saber que la altura era la espinita clavada de Miguel, pero que su autoestima no estaba mal “Creo que estoy bastante bueno y hago por ofrecer valor añadido, en términos económicos”, Jesús le ha preguntado por sus mitos eróticos. El soltero le ha confesado que le encantaba la actriz Scarlett Johansson y a nivel nacional Maribel Verdú .

Pero además, en el terreno de la política “tengo dos crushes que son dos políticas, Inés Arrimadas y Begoña Villacís me han atraído siempre por cómo son, cómo se expresan y las ideas que representan”. Con toda esta información, Jesús Vázquez se ha hecho el retrato robot perfecto de la mujer que tenía que presentarle a Miguel. Que no era otra que Lisa, una mujer con las ideas claras y también muy segura de sí misma “No he encontrado a la persona que se merezca este cuerpo y este corazón”.