Alemania deja en la cuneta a Dinamarca en los penaltis tras un partido loco

Alemania había llegado al tiempo extra con más energía y más moral tras conseguir el empate, pero la locura no había terminado. Burkardt cazó un rechace en el área y fusiló para hacer el segundo alemán, y cuando todo hacía indicar que Alemania no iba a dejar escapar la renta, Nelsson marcó de penalti. Y la clasificación para las semifinales no se pudo decidir de manera que no fuera el punto de penalti, la igualdad fue máxima y tuvieron que desempatar desde los 11 metros.