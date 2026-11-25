cuatro.com 25 NOV 2026 - 10:29h.

La muerte de una joven divulgadora de naturaleza rompe la tranquilidad de Lekeitio, una villa marinera donde nada parece ser lo que aparenta.

Jon Aguirre, un médico que busca empezar de cero, se ve envuelto en una investigación que amenaza con sacar a la luz los secretos del pueblo.

Ibon Martín regresa con una historia que combina suspense, conflictos sociales y segundas oportunidades.

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Un pueblo de postal, una muerte rodeada de incógnitas y demasiados intereses ocultos. Lo que parece un rincón tranquilo de la costa vasca se convierte en el escenario de un misterio donde nadie está libre de sospecha. ¿Qué ocurre cuando los secretos de una comunidad empiezan a salir a la superficie?

Esa es la premisa de Bajamar, la nueva novela de Ibon Martín. El autor donostiarra regresa al thriller con una historia ambientada en Lekeitio, una villa marinera de Vizcaya, donde la belleza del Cantábrico contrasta con las tensiones provocadas por el turismo masivo, la especulación inmobiliaria y los intereses económicos que amenazan con transformar la identidad del lugar.

Una muerte sospechosa que rompe la tranquilidad de Lekeitio

La historia comienza con Jon Aguirre, un médico de familia que ha dejado atrás Madrid para instalarse en Lekeitio. Atormentado por una tragedia personal, busca en este pequeño pueblo costero la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de un pasado del que todavía no ha conseguido escapar.

Sin embargo, su nueva vida da un giro inesperado cuando, durante una de sus habituales carreras al amanecer junto al río Lea, encuentra el cuerpo sin vida de Lea Alzaga, una joven influencer y divulgadora de naturaleza conocida por su defensa del turismo sostenible.

Aunque todo apunta inicialmente a un desafortunado accidente, Jon sospecha que detrás de su muerte puede esconderse algo más. Su implicación en el caso lo lleva a adentrarse en una comunidad donde los silencios pesan tanto como las palabras y donde cada nuevo descubrimiento amenaza con desvelar secretos que muchos preferirían mantener ocultos.

El turismo masivo y la especulación inmobiliaria, tras el misterio

Pero Bajamar no es únicamente una historia de suspense. A través de su trama, Ibon Martín introduce uno de los debates más presentes en la actualidad: el impacto del turismo masivo en los pueblos y ciudades que lo reciben.

En Lekeitio, la llegada de visitantes, la presión sobre los alquileres y el encarecimiento de la vivienda forman parte de un escenario marcado por intereses enfrentados. Mientras algunos ven en el turismo una oportunidad económica, otros temen que el crecimiento descontrolado termine transformando la identidad de la localidad.

La muerte de una joven que defendía precisamente un modelo turístico más sostenible sitúa estos conflictos en el centro de la historia. Así, lo que comienza como una investigación sobre un fallecimiento sospechoso se convierte también en una mirada a las contradicciones de un destino turístico que intenta conservar su esencia mientras se adapta a nuevas demandas.

La novela plantea, además, una cuestión que trasciende la ficción: ¿hasta qué punto puede cambiar un lugar antes de dejar de parecerse a sí mismo? Una reflexión que se entrelaza con el misterio y añade una dimensión social a la trama.

Un protagonista que también intenta escapar de su pasado

Otro de los elementos que distingue a esta novela es su protagonista. Jon Aguirre no es policía ni detective, sino un médico que acaba involucrándose en una investigación para la que, en principio, no está preparado.

Su condición de recién llegado le permite observar las contradicciones del pueblo desde una perspectiva diferente, aunque también despierta la desconfianza de quienes llevan toda la vida allí. A medida que avanza en sus pesquisas, descubre que encontrar respuestas puede resultar mucho más complicado de lo que imaginaba.

A su lado aparece Sua, la perra de una de las víctimas, con la que establece un vínculo especial. Su compañía aporta una dimensión emocional a la historia y ayuda al protagonista a enfrentarse a sus propias heridas.

De esta manera, la culpa, el perdón y las segundas oportunidades se entrelazan con el misterio criminal, construyendo una trama en la que los conflictos personales tienen tanto peso como la investigación.

Ibon Martín regresa al thriller con una nueva historia

Con Bajamar, Ibon Martín inicia una nueva etapa literaria tras despedirse de la inspectora Ane Cestero, protagonista de una de sus series más conocidas. El escritor, nacido en Donostia en 1976, se ha consolidado como uno de los referentes de la novela negra española gracias a historias en las que el suspense y los paisajes del País Vasco mantienen una estrecha relación.

Autor de obras como La danza de los tulipanes y La hora de las gaviotas, galardonada con el Premio Paco Camarasa, ha conquistado a más de medio millón de lectores y sus libros han sido traducidos a diez lenguas.

En esta ocasión, el Cantábrico vuelve a convertirse en mucho más que un escenario. Las mareas, las marismas y los paisajes costeros acompañan una historia en la que la naturaleza refleja los secretos de sus personajes. El entorno no solo aporta una atmósfera inquietante, sino que también condiciona el desarrollo de una trama donde el pasado y el presente terminan encontrándose.

Y es precisamente ahí donde cobra sentido el título de la novela: cuando baja la marea, todo aquello que permanecía oculto bajo el agua queda al descubierto. Una metáfora que recorre este thriller y que recuerda que, incluso en los lugares más idílicos, siempre puede haber algo escondido bajo la superficie.