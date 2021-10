Una reportera pasa el día con un conductor de VTC: "Esto es esclavismo, no podemos ni hacer pis"

Existen muchos colectivos de trabajadores en nuestro país que tienen en sus manos a diario la responsabilidad de la vida de otras personas. Es el caso de los conductores de servicios de transporte públicos, conductores que en ocasiones no descansan lo debido y se convierten en conductores bomba para sus pasajeros.

Hablamos también con Paco Fernández, un antiguo conductor de VTC, que tras tener un accidente por quedarse dormido al volante decidió demandar a la empresa de VTC para la que trabajaba: "Me descontaron del sueldo 300 euros para el arreglo del coche y me obligaron a coger vacaciones mientras me recuperada del golpe".