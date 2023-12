"Yo cuando vi a estos personajes pensé '¿Dónde me he metido?', pero la verdad es que no he llorado más en mi vida", cuenta con emoción Alejandro Nieto en la presentación del programa. Para Christofer Mateo es precisamente el contraste entre las personalidades del cásting "lo que hace al programa especial"; e Iratxe Soriano reconoce que alucinó al ver quiénes serían sus compañeros: "Yo hacía tiempo que no salía en la tele así que prácticamente era fan de todos ellos. Al verles pensé 'Que Dios me pille confesada'. En este caso, fue Buda", ha confesado.