La indignación de Bárbara Royo por un caso de okupación: "Yo cometería un delito de coacciones y a la p*** calle"

El triste caso de Amaia: está arruinada y pide limosna por culpa de su inquiokupa

Amaia tiene tres hijas y está en la ruina tras perder su trabajo y después de que su inquilina no le pague el alquiler. La situación de esta propietaria es tan desesperada, que se ha visto obligada a pedir limosna delante del Ayuntamiento de Portugalete, Vizcaya.

A modo reivindicativo, esta afectada, con un cartel colgado del cuello explicando la dura situación que tiene, pasa sus días a las puertas del Ayuntamiento reclamando una solución. No tiene trabajo, no tiene dinero, no puede pasar tiempo con sus niñas por lo que ha tomado esta decisión y ha decidido salir a la calle para luchar por lo que es suyo: "Quiero recuperar lo que es mío, quiero mi casa que para eso pago una hipoteca".

La abogada tomaba la palabra tras el testimonio de Amaia y planteaba la de años y la de personas que se encuentran en esta situación, además, aseguraba, que es un tema legitimado por nuestros gobernantes, que "alientan con su inactividad a que esto pase una y otra vez".

Después de comentar esta problemática social, Bárbara Royo, visiblemente molesta, señalaba: "No lo recomiendo, pero si a mí me ocuparan la casa, yo cometería un delito de coacciones y que me condenase su señoría a pagar la multa. Cambiaba la cerradura, les cortaba la luz y el agua y a la p*** calle".