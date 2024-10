Lucía Etxebarria habla de su "incómodo" momento con el rey emérito: "Yo me sentí mal, sentí que me invadía"

Un material audiovisual que ha generado muchas opiniones en redes sociales y, también, en el plató de nuestro programa . Los colaboradores no se han quedado callados y han condenado este tipo de prácticas.

Es más, durante el debate, Lucía Etxebarria no se ha quedado callada y ha contado una experiencia personal que vivió hace muchos años con un rostro muy conocido, un hombre muy importante que está de plena actualidad.

“A todas las personas que ganábamos el premio nos presentaban el rey. Fue durante una recepción en la que había mucho alcohol cuando ocurrió todo. Nos fuimos a una salita en la que había más gente y no voy a contar lo que hizo”, aseguraba Lucía Etxebarria.

En ‘En boca de todos’, la colaboradora aseguraba lo que sintió con el rey Juan Carlos I: “Yo me sentí mal, sentí que me invadía. En ese momento, había tres hombres delante del rey y yo me quedé paralizada, tenía 27 años por aquel entonces”.