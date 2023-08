Nacho Abad frena en directo al youtuber 'Ferrariman': "No me hacen ni puñetera gracia tus comentarios"

'En boca de todos' ha hablado con el youtuber, que se ha mostrado molesto con su detención, ya que cree que no debería haberse producido: "Me han encerrado sin ninguna prueba. Existe mucha presión por encerrarme", ha asegurado.

'Ferrariman' también es conocido por burlarse en redes sociales de los ciclistas que pierden la vida en la carretera, algo por lo que Nacho Abad no ha podido evitar reprenderle: "Yo soy ciclista y no me hacen ni puñetera gracia tus comentarios". Ante el comentario del periodista, el youtuber ha tratado de quitarle hierro a sus comentarios: "Hay muchos ciclistas que tienen la piel muy fina", le ha respondido.