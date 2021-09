Soraya Arnelas, embarazada, cambia de opinión y se vacuna: "No soy negacionista, quería información"

La mesa de actualidad social de 'Cuatro al día' ha hablado con Soraya Arnelas, ahora que, estando embarazada, ha cambiado de opinión sobre la vacunación contra el coronavirus en mujeres gestantes. En un principio, su ginecólogo le aconsejó que no se pusiera la vacuna, dado que así se dictaba desde la comunidad científica a primeros de año, al no haber una muestra suficiente del suero en mujeres embarazadas.

"Yo no soy negacionista. Hay mujeres como yo, a las que nos ha costado mucho quedarnos embarazadas, y lo que necesitaba era más información", ha aclarado la cantante, añadiendo que su otra hija, Manuela, está vacunada y que ella con la dosis no sintió "ni cosquillas", por lo que no tuvo efectos secundarios.