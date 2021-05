Una infección bacteriana deja secuelas de por vida a Alberto Urraca, un joven de 34 años

“Me acuerdo que me llevaron en la cama y no me acuerdo de nada más”, señala Alberto. El caso es que estuvo más de 40 días en la UCI, de ellos 15 en coma inducido. Solo un 5% de las infecciones bacterias son desconocidas como le paso a Alberto. Además, el uso de fuertes antibióticos puede borrar el rastro de cuáles fueron las bacterias que le atacaron. El caso es que como señala la médica internista Carmen Díaz Pedroche Alberto padecía un fallo multiorgánico generalizado. Estaba en una situación crítica le fallaron los órganos vitales. La sangre se salía de los vasos sanguíneos y no le llegaba al corazón, pulmones, etc. Esto sucede porque para priorizar su funcionamiento, el cuerpo deja de enviar sangre a las extremidades y prefiere enviarla a los órganos vitales. De la misma forma que cuando tenemos frío los pies y las manos no les llega de sangre.