Carmen, una víctima de violencia machista, cuenta su historia

Carmen ha explica por qué no siente que se haya hecho justicia con ella: "Es mi caso fue un despropósito desde el principio , no se hizo ni siquiera atestado policial. Se hizo una instrucción durante un proceso largo y se archivó mi caso, como tantos y sacar un caso de un archivo es muy complicado ". Ella cuenta el hecho que sucedió:

"Él tenía una mirada que daba miedo"

"Él tenía dos facetas, se trasformaba completamente . Tenía una mirada que daba miedo, así se metió él en la cama, te ignoraba, ni te miraba. Yo estaba temblando y a la mañana siguiente siguió con ese comportamiento y me asusté, tenía miedo, bajé las escaleras de mi casa y me encerré en el baño. Me quedé esperando a que se fuera, le oí como él abrió la puerta, cerró para que yo pensaba que se iba, pero se quedó dentro de casa . Yo abrí la puerta del baño y me le encontré cara con cara y ya terminé tres pisos para abajo", relatando como este hombre le lanzó desde el balcón.

Esta mujer ha conseguido iniciar una nueva vida y ha creado una bonita iniciativa

Esta mujer, tras esta trágica experiencia, ha conseguido dar un vuelco a su vida: "Fue un punto de inflexión para mi que me permitió darme cuenta que por encima de todo está la vida y que tiene sentido en cualquier momento o en cualquier circunstancia. A mí me cambió la vida ese momento y me hizo valorarla y disfrutarla al máximo. Con esa parte de sufrimiento inicial, una vez que lo superas se convierte en una herramienta para poder hacer cosas". Y a través de 'Run for you', una bonita iniciativa que ha creado ayuda a los demás: "Me di cuenta que las personas con movilidad reducida tenían muchas dificultades pudieran practicar el deporte y poder internar facilitar los medios, los recursos humanos que se necesitan para practicar el atletismo.