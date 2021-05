Joaquín Prat ha saltado varias veces durante el programa contra Juan Carlos Monedero por su falta de sintonía con algunas afirmaciones del fundador de Podemos respecto a las elecciones madrileñas . Lo que más ha molestado al presentador es que se ponga en cuestión (y no solo por parte de Monedero, sino también de otros partidos) que cada uno vote a quien quiera. Así se lo ha dicho al de Podemos: “ No puedes poner en cuestión el criterio de la gente a la hora de votar ”, le ha espetado.

El presentador opina que la gente puede hacer lo que considere conveniente y que a él nunca se le ocurriría cuestionarlo, al igual que no duda de si ven un programa u otro en la tele. Monedero no está de acuerdo ya que opina que él cuando hace política no está para decir lo que la mayoría quiere escuchar, sino para cambiar las cosas. “Lo que tenéis que hacer es dar soluciones, que para eso os pagan”, ha dicho Joaquín Prat.