Con el precio de la luz disparado, recobra fuerza el debate sobre el modelo energético

Hay quienes creen firmemente en las renovables, sin embargo, otros expertos reivindican como complemento la energía nuclear

España cerrará todas sus centrales nucleares entre el 2027 y el 2035, según lo previsto

La generación eléctrica con energía nuclear ha bajado del 17% al 10% desde el año 2000

El debate sobre cuál debe ser el modelo energético de cara al futuro recobra fuerza con el precio de la luz disparado. La apuesta por el gas ha desbocado los precios, lo que hace preguntarse a muchos ciudadanos cuál es la alternativa no contaminante y más conveniente.

Hay quienes creen firmemente en las renovables, a pesar de los problemas actuales para poder acumular toda esa energía, sin embargo, otros expertos reivindican como complemento una energía que siempre ha sido polémica, muy controvertida en la sociedad, la nuclear.

Si no hay viento y no hace sol, hace falta algo más que el agua para cubrir toda la demanda de energía. "Lo que se debate hoy en día es si el respaldo debe venir de la energía nuclear o de combustibles fósiles como el gas", explica Ricardo Pérez de Zabalza, ingeniero industrial de MIWenergía.

El gas es el culpable del subidón de precios actual. La energía por la que apostamos hace casi 30 años cuando España decidió cerrar las nucleares en 2035. Hoy hay voces que plantean dar marcha atrás.

"Seguir apostando por las energías renovables pero plantearse no cerrar las centrales nucleares como está previsto. Eso encarecería todavía más el precio de la electricidad y no coyunturalmente como ahora, sino durante todo el año. Porque esa energía de base que proporcionan las centrales nucleares, la proporcionaría el gas. Luego hay que plantearse construir más centrales nucleares, necesitaremos duplicar esa potencia para conseguir no quemar gas cuando las renovables se ausentan", detalla Alfredo García, ingeniero de telecomunicaciones -@OperadorNuclear-.

¿Pero es esto viable? Según los expertos, la opción de "construir nuevas centrales, los plazos son muy largos". "Necesitaríamos entre 7,8 o 10 años, vamos tarde", subraya Alfredo García. "La media, si miramos solo los países occidentales se alarga muchísimo más. Cuando se habla de construir una nueva central nuclear no se está proponiendo para esta década, y posiblemente ni siquiera para la siguiente", señala Eloy Sanz, investigador y profesor de tecnologías renovables en la Universidad Rey Juan Carlos.

Inviable a corto plazo. La nuclear cuenta con defensores, que aseguran que "es una energía que no emite gases de efecto invernadero", y detractores, que afirman que "construir centrales nucleares en España no tiene ninguna lógica actualmente ni económica ni ambiental. Por algún accidente como Fukushima y porque no es rentable su sustitución".

La generación eléctrica con energía nuclear ha bajado del 17 al 10% a nivel mundial en 20 años. Actualmente en España, la energía nuclear se utiliza para generar una quinta parte de nuestra luz frente al 70% de Francia. "En Francia, todos los inviernos en se quedan cortos de potencia. Todos los inviernos, en las olas de frío, compra electricidad a los países de alrededor", explica Eloy Sanz.

Mientras, Alemania planea el cierre nuclear total el año que viene, pero todavía genera la cuarta parte de su luz con carbón. "Alemania tiene un plan de cierre del carbón para 2038 y, sin embargo, al mismo tiempo, está aumentando su consumo de gas natural", apuntan los expertos.

Gas caro, mismo problema que nosotros. Otra vía, la de los expertos que apuestan por fiarlo todo a las renovables. "Aprovechar los recursos que tenemos en España. Empezando por solar, eólica y terrestre, que son las opciones más baratas. Pero también eólica marina, geotérmica, solar termoeléctrica, donde somos líderes mundiales y, por supuesto, baterías", indica Eloy Sanz.