Beatriz Benayas analiza en 'Cuatro al día' la factura de la luz en el domingo más caro de toda la historia

Los expertos coinciden en que a corto plazo el modelo energético no puede bajar el precio de la luz y estamos en el fin de semana más caro de la historia. De hecho, es el domingo más caro de la historia. El megavatio hora (MWh) cuesta 144,18 euros , un 4,37% menos que el sábado, según datos del operador de mercado eléctrico designado (OMIE). Beatriz Benayas analiza en ‘Cuatro al día’ el precio de la luz respecto a otros países europeos, los impuestos que pagamos y qué medidas está tomando el Gobierno , que se ha comprometido a que a final de año el precio medio sea similar al de la factura en 2018.

Y por último, otro capítulo: la subasta. Para que no sea la única, podría crear subastas alternativas en las que entren más competidores pequeños para que tiren los precios hacia abajo.

Beatriz, y con todas estas medidas --no nos olvidemos de las promesas, aunque se las lleva el viento, generalmente-- pero, con todas estas medidas, ¿se podrá cumplir el compromiso del otro día de Sánchez de llegar a final de año con una factura media de la luz parecida a 2018, que desde luego no fue un año barato, creo que fue el que tenía la luz más cara en la última década, pero en todo caso, más barato que ahora, se podrá conseguir o no?