'Cuatro al día' accede en exclusiva al contenido de las grabaciones a la directora de guardería acusada de malos tratos

"Te lo comes por mis coj****, no te vas a reír de mí, p*** sudaca" o "Eres una guarra como tú sola. Venga traga, mastica que me voy, que tengo prisa" son solo algunos de los ejemplos que llegaron de forma anónima a la Fundación ANAR y a la policía. Además, el programa también ha conseguido en primicia parte del atestado donde se refleja que en dichos audios también se escuchaban golpes como si fueran tortazos.