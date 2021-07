Las vacaciones de verano de miles de españoles no serían posibles si no fuera por ese pequeño respiro que supone la paga extra de verano, una suma que solemos dedicar a costear nuestros días de descanso. Sin embargo, no siempre ha existido esta tipología de salario: la costumbre de reservar una parte del sueldo para determinados momentos del año (normalmente, diciembre y junio) es relativamente reciente y existen muchos contratos en los que no existe como tal, sino que se perciben de forma prorrateada durante todo el año. ¿Cuál es el origen de la paga extra de verano y cómo funciona? ¿Cuándo se cobra la paga extra de verano 2021?