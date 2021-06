La tendencia no deja de crecer y cada día hay más productos vegetales con los que uno apenas podría notar que ha transformado su estilo de alimentación . El pescado parecía resistirse a encontrar un homólogo que convenciese a los paladares más exigentes, pero el atún vegano es a día de hoy una realidad que va ganando adeptos.

La gran mayoría de reservas de pescado a nivel mundial están agotadas o sobreexplotadas , por lo que no hay que dejar pasar por alto la opción de alternativas de consumo que pueden revertir de manera positiva en el ecosistema de nuestro planeta.

Qué es el atún vegano

Aunque el concepto sea contradictorio, con atún vegano nos referimos a un producto alimenticio que no es atún, no contiene atún ni ningún otro pescado y, de hecho no puede contener proporciones o trazas de alimentos de origen animal. Eso sí, tanto en su aspecto como en el sabor intenta imitar al verdadero atún.