El gran consejo: olvídate de las prisas

Como es mejor prevenir que curar, no está de más recordar que, por muy fácil que sea hacer un Bizum, sigue tratándose de un envío de dinero entre cuentas , y no debemos dejarnos llevar por las prisas. Comprobar que todos los datos son correctos, tanto la cantidad como el destinatario, apenas te llevará unos segundos, y puede evitarte muchas complicaciones.

Cuando hacemos un envío de dinero mediante Bizum a un contacto que tenemos guardado en la agenda de contactos es más difícil que nos equivoquemos. La mayoría de las veces el error se produce al introducir los dígitos de un nuevo destinatario . Evitar que esto ocurra no te llevará ni un minuto: guarda primero el teléfono en la agenda del teléfono, y así podrás comprobar que has marcado el número correcto. Después de eso hacer el Bizum será tan rápido como seguro.

¿Puedo cancelar un Bizum si me equivoco?

Lo cierto es que no. Una vez que el Bizum está enviado no se puede cancelar. Por eso hacemos hincapié en lo importante que es dedicarle el tiempo necesario al envío de dinero, ya que puede ahorrarte algún que otro disgusto. Pero una vez que esto ha ocurrido, y el dinero ha llegado a quien no querías que llegase, veamos que se puede hacer.

Si se trata de un contacto desconocido porque has marcado los dígitos uno a uno y te has equivocado, también puedes intentar ponerte en contacto con esa persona. Si se trata de alguien que no tiene Bizum recibirá un solicitud para aceptar el dinero y dispone de siete días para ello. Lo esperable es que no lo acepte y que, pasados esos días, el dinero no salga de tu cuenta.