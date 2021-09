José Bretón, Carcaño y Sergio Morate comparten terapia en prisión: sus conversaciones con el grupo de apoyo

"Hola me llamo José Bretón y estoy aquí por haber asesinado a mis hijos, a mi Ruth y a mi José. Nada más hacerlo, me arrepentí. Me he intentado quitar la vida varias veces, pero ni para eso valgo. Le quité la vida a mis hijos para hacerle daño a mi mujer cuando me dijo que se quería separar. Tranquilos, los niños no sufrieron", dijo Bretón al llegar al grupo.