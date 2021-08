Los abogados de Alejandro Roemmers comunican la cifra exacta que el magnate argentino le dio a José Luis Moreno: 35.264.686 millones de euros

El empresario fue presuntamente estafado por el productor español – en su conversación telefónica no quiso dar una cifra concreta, pero se estima que, en total, pudo perder hasta 50 millones de euros – y, en CAD, dijo que sentía “una gran tristeza” por la traición a su confianza que había sufrido por parte del que él consideraba “un amigo”. Hoy, el periodista que consiguió estas declaraciones en primicia, ha ofrecido el testimonio completo de Roemmers.

“Ser conocido porque me han estafado no es un plan muy agradable”, decía el argentino y, además, definía a José Luis Moreno como un hombre “con mucha fantasía e imaginación y que contaba muchas historias que, ahora se está viendo, que no son así”. Además, sus abogados han lanzado un comunicado en el que han concretado la cifra que el magnate argentino le dio a Moreno: 35.264.686 millones de euros.