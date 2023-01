María, amiga de la familia Piqué, cuenta el calvario que viven los padres del exfutbolista: "Hay cosas que son injustas"

María asegura que Montse, la padre de Gerard Piqué es "la mejor suegra que he llegado a conocer yo" y da los motivos por los que dice esto: "Cuando Shakira se iba a sus conciertos los cuidaba Montse. Ella no abrirá la boca, esto lo os digo yo”. Y es que no entiende nada de esto: “No sé lo que tienen que pensar estos abuelos con lo que han cuidado a los niños”.

Además, explica que desde el día de Reyes no les ha visto porque no han ido al pueblo desde ahí y cuenta que, aunque la abuela del exfutbolista ha estado enferma ahora está mejor: "He preguntado por ella. De todo esto no sabe nada, no tiene por qué porque es muy mayor, estaba enfermita y está mejor”.