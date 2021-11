Los nazis escondidos en Denia: una mansión de la Costa Blanca, escenario de celebraciones en honor a Adolf Hitler

Una vez más, la realidad supera la ficción. Son muchas las películas, series y documentales sobre generales nazis huidos , pero esta semana Óscar Aibar trae hasta ‘Cuarto milenio’ una historia que no les dejará indiferentes, la historia real del refugio secreto de altos cargos nazis en la costa mediterránea española, concretamente en la localidad de Denia, en Alicante .

Cuando el director preguntó al camarero acerca de aquella imagen, la respuesta del hombre le dejó sin palabras: “Yo creía que se trataba de actores de un rodaje sobre la segunda guerra mundial y él me dijo que no, que eran los alemanes de Denia que se reunían cada cierto tiempo en la localidad, me quedé helado, comenzó ahí mi investigación”.