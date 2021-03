Se encuentra con lo que parece ser el espectro de un niño y huye despavorida: “Vi por el retrovisor que no tenía rostro”

“Yo salía hacia mi trabajo por la carretera que une Badajoz con Solana de los barros (…) Era finales del mes de octubre, aún no se había hecho el cambio horario, era de noche y en la carretera solo estaba yo con mi coche (…) De repente el faro derecho de mi coche ilumina en el arcén la pierna de un niño, la pierna estaba desnuda, sin vello y el niño no tendría más de diez u once años (…) Iba descalzo y vestido con una especia de camisola sin mangas por la mitad del muslo y de color claro pero sucia y desgastada (…) Me asusté porque pensé que podía ser alguien que había tenido un accidente y que necesitaba ayuda, pero aquello no interaccionó conmigo de ninguna manera cuando pasé a su lado (…) Vi entonces por el espejo retrovisor que no tenía rostro, que era algo oscuro (…) Por la vestimenta parecía como los niños romanos esclavos que solemos ver en las películas (…) No paré el coche, aceleré y aquello lo dejé atrás”.