Álex Escolá-Gascón, el científico que estudia exorcismos: ''De 52 casos detectamos dos que carecían de explicación médica''

''Es un área con mucho estigma y proviene tanto de la parte cultural y social como de la parte académica. No es habitual que en la academia haya un interés hacia estas cuestiones que inciden directamente en las creencias, en la identidad de las personas y desafían los limites de la ciencia'', da a conocer el científico.

''El estudio científico de la posesión no se puede separar del estudio de los sistemas culturales. Desde esta perspectiva cultural habría dos grandes grupos, por un lado las posesiones periféricas que estarían estudiadas desde un lado occidentalista y encontraríamos el sufrimiento y estados de enfermedad. Hay tres rasgos que identifican este estado, la pérdida de identidad, la pérdida del control sobre el propio cuerpo'', explica detalladamente.

En el caso de la crisis de exaltación, Álex explica que no se encuentra tanto un desorden en cuestiones corporales, si no de sus acciones, de lo que se articula, es decir, alteraciones en el lenguaje, gritos, vejaciones e incluso la xenoglosia, la habilidad de hablar o escribir un lenguaje no familiar para un individuo.