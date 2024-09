Susana denuncia que su expareja cambió de género tras acusarle de maltrato: "Es capaz de cualquier cosa para salirse con la suya"

Susana cree que su expareja ha cambiado de género para evitar ser condenado por maltrato: "No se lo llevaron porque es mujer, no se lo podían llevar"

Candy cambió de género en el registro civil tras ser acusado de malos tratos

La indignación de Nacho Abad con la vicepresidenta de Trans No Normativo: "No voy a pasar por ahí"

Candy del Cerro era un sevillano que cambió de género y se inscribió como mujer en el registro tras presuntamente maltratar y amenazar a su expareja, Susana. Ya ha cumplido condena por una agresión a su anterior pareja y ahora podría estar a punto de ingresar en un centro penitenciario de mujeres. 'Código 10' habla con su segunda pareja, Susana, que narra un infierno vivido a su lado y asegura que se está aprovechando de la Ley Trans.

En los audios a los que ha tenido acceso 'Código 10', Candy le decía cosas a su expareja, Susana, como estas: "¿Tú quieres ver lo que le va a pasar a todas tu familia? ¡Payasa!" (...) "Me cago en los muertos de todos los jueces ¡So gua***!"

El acusado pasó un año y medio en prisión por maltratar a su primera pareja y ha sido condenado a otros 15 meses por malos tratos. Ahora, tras su formalizar su cambio de género, podría ingresar de forma inminente en una prisión para mujeres.

La última agresión que denuncia Susana será juzgada por un tribunal de instrucción y no por uno de violencia de género. Es más, Candy quiso darle la vuelta a la tortilla y denunció a su exnovia por malos tratos, pero el juicio se ha suspendido porque tanto su relato como el parte de lesiones carecen de credibilidad.

Susana intervenía en directo en 'Código 10' protegiendo su intimidad porque tiene miedo de su expareja: "Le tengo mucho miedo, la verdad es que este caso es un sinvivir, llevo muchos años en lucha con esto y sé que ahora está quieto por lo que está saliendo en la prensa pero una vez que pase esto, volverá a hacer lo mismo".

No duda en decir que teme por su vida y es que le agredió durante años: "Yo veía que ya podía estar muerta". La primera agresión fue en el año 2009, cuando estaba embarazada de su primera hija, a partir de ese momento fue "continuado" y, años después y tras su ruptura, volvió a denunciarle: "Me seguía acosando, llegando de la calle estaba en el portal, me ha puesto en varias ocasiones pegamento, se ha llevado hasta el buzón, cosas similares y el 9 de julio me agredió".

"Me dio puñetazos varios en el brazo izquierdo", relataba Susana y aseguraba que mencionó su cambio de género: "Cuando me volvió a agredir después de cinco años, yo he pensado que ya había superado todo esto, pero me quedé en shock. Me sentí acorralada y me dice que ahora que es mujer sí me podía llegar a pegar y encima me decía que iba a enviar unos gitanos a casa, que me quedaban pocos días de vida".

Hubo más, regresó el 10 de agosto, llamó a su puerta tapando la mirilla y ella no abrió, pero lo vio desde la ventana y alerto a la policía: "No se lo llevaron porque es mujer, no se lo podían llevar".

Eso sí, Susana dejaba claro que durante su relación Candy "nunca se sintió mujer" y tiene clara cuál es su intención: "Es capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya (...) Estando quieto estarán pensando en qué hará porque se tiene que salir con la suya".

"Él me decía que teníamos que morir juntos, que si no era de él, no iba a ser de nadie. Sentía celos hasta de sus hijos, me ha hecho la vida imposible durante muchos años, lo he aguantado por mis hijos. Siempre me manipulaba por mis hijos, me chantajeaba", relataba Susana.

Las amenazas de Candy contra su expareja, Susana