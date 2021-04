Caronte le da una lección a su hijo tras descubrir que trapichea: “A mí la droga me quitó todo”

Caronte detiene a su hijo

El joven le recrimina que no es la persona más idónea para hablarle de drogas, en cambio, Samuel solo quiere que su hijo le escuche. Para él la cocaína fue la peor droga que probó, “llegó un día que si no me metía tres rayas no me podía levantar de la cama”, le relata. “Yo no soy como tú”, le dice Guillermo, “eso es una excusa”, le contesta el abogado, y añade, “si decides que te quieres drogar tu madre y yo no lo podemos evitar, si lo haces piensa en lo que arriesgas”.