Nacho Medina se derrumba en su llegada a Paiporta: "Llevo solo una hora aquí y no puedo parar"

Nacho Medina, director de 'Callejeros' , se ha movido hasta Paiporta para saber cómo están sus vecinos y los corazones de estos. Y es que la mayor tragedia natural de nuestro país ha tenido sus consecuencias. Pero lo que nadie imaginaría es que serían estas. Caída la noche, la actividad no cesa en el pueblo, con muchos vecinos yendo de un lado a otro con carritos (desplazando comida de algún lugar a otro o colaborando entre sí ).

Algunos voluntarios de otros pueblos descansan en este Auditorio, con escasas horas de descanso y muy comprometidos por la causa. Nacho Medina le preguntaba a un agente de Policía Local si se imaginaría que viviría una situación de tal envergadura, a lo que el agente respondía que "no": "Una emergencia así no me la imaginaría nunca. Es duro, muy duro".