La estremecedora historia de una vecina de Paiporta que fue rescatada en plena DANA: "Estuve cuatro horas flotando"

En lo alto de un edificio encontraba a una vecina que salía a la terraza. "Estamos muy mal, lo hemos perdido todo. Yo tengo un negocio y voy para allá ahora. A mí me pilló dentro del agua, hasta que me rescataron . No me dio tiempo a salir de la tienda. Fueron segundos", le decía sin poder evitar las lágrimas.

Acto seguido, el periodista decidía acompañarla hasta su local. Momentos antes de llegar, se topaban con una conocida a la que se abrazaba: "Estoy bien de milagro. A mí me rescataron. Estuve cuatro horas flotando hasta que un vecino me vio, rompió el cristal y me subió. Me llegaba el agua al cuello, no me dio tiempo a salir", le contaba.