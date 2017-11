Jesé cierra la crisis con Aurah celebrando románticamente su cumpleaños

La relación de Jesé y Aurah no pasaba por su mejor momento hace escasas semanas. La canaria se quejaba a través de las redes sociales de que el ex madridista "no se preocupaba por su hijo". Ayer, el delantero cerró la polémica sobre el mal momento que atravesaba su relación. Jesé publicó una foto en su Instagram celebrando románticamente el cumpleaños de Aurah, acompañado de un emotivo mensaje.