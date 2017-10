De las lágrimas tras el referéndum, a "la Selección es mi casa": Diez frases históricas de Piqué sobre la independencia de Cataluña

Gerard Piqué no ha aguantado las lágrimas tras un inédito partido del Barça ante Las Palmas a puerta cerrada. Cataluña vivió una jornada histórica de Referéndum en la que el defensa del Barça explotó: Si creen que soy un problema en la Selección, puedo dar un paso al lado”. Esta frase se une a un largo historial de respuestas de Piqué sobre la independencia de Cataluña, su fidelidad o no a La Roja y el proceso secesionista.

3 - "No me arrepiento de nada de lo que he hecho, yo soy así y nadie me va a cambiar”