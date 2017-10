Los huevos con historia de Arturo consiguen el premio de 'Ven a cenar conmigo'

Raquel quería sorprender a sus invitados con un bizcocho personalizado, pero se ha metido en un jardín muy complicado. Los adornos de chocolate que había preparado para sus comensales han terminado rompiéndose y tampoco se ha librado de una lluvia de críticas, un tanto hirientes. Eso sí, aunque nuestros anfitriones se lo dicen todo a la cara, no significa que no se hayan cogido cariño y que estén deseando volver a quedar para cenar aunque sea en un buen restaurante.

Convencida de que su cena no se merecía más de un 6, Raquel ha hecho los honores y ha entrado en el salón con la calificación y los 3.000€ del premio. Fernando se ha quedado un poco tristón al saber que estaba en quinta posición, L ola se ha conformado con su bronce , pero Isidro, no parecía contento . Él es cocinero y cree que Arturo no debería haber sido el ganador de la semana. Feliz con su victoria, el Duque de Gastronia no ha dudado en invitar a sus ahora amigos a una buena cena.