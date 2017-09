‘Ven a cenar conmigo’, el nuevo concurso de Cuatro, se estrena el lunes 18 con un especial en prime time

Todo evento requiere de un organizador que presente a los invitados, controle los tiempos y se preocupe por mantener la diversión en todo momento. En ‘Ven a cenar conmigo’ estas funciones correrán a cargo de una voz en off de auténtico lujo, capaz de aplicar su particular receta a cada una de las veladas: Luis Larrodera.

El veterano presentador y locutor de radio no sólo irá desgranando cada uno de los detalles que vayan jalonando los encuentros del concurso, sino que además se permitirá improvisar surrealistas diálogos con los concursantes (que por supuesto no sabrán que se están produciendo) y aportar el toque de humor e ironía necesarios para convertir las cenas en divertidas experiencias televisivas capaces de provocar la risa entre los espectadores.

“Adaptar ‘Come dine with me’ está siendo un desafío importante para nosotros, con el que estamos disfrutando mucho” , explica Sebastián Moguilevsky, Director General de Warner Bros. ITVP España. “A la fuerza del formato nosotros le estamos imprimiendo nuestro toque personal, en el que las grandes dosis de humor se suman al entretenimiento. Y eso es lo que va a encontrar el espectador de Cuatro en ‘Ven a cenar conmigo’. Además, no sólo nos centraremos en las capacidades culinarias de los concursantes, sino que también pondremos el foco de interés en las relaciones que se establecen entre ellos, subrayadas con nuestra forma de editar y musicalizar como parte del contenido”.

Sonia , una mujer vitalista e irreverente, parece estar inmunizada contra los encantos de María Elena. Apodada ‘La Bicho’, Sonia no se conforma con cualquier cosa y aunque se define como correcta y educada, admite que si se meten con ella no duda en sacar su vena más salvaje. Marisa, la tercera en discordia, es licenciada en Derecho, pero su formación no acaba ahí: fue procuradora y estudió música, danza y psicología, conocimientos que piensa emplear para ganar el concurso. Su empeño por desentrañar la personalidad de cada uno no será del agrado de todos sus compañeros.