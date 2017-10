El secreto de Pepe y otras 7 cosas que no debes hacer si quieres pasar por el altar

De camino a Asturias, Jesús, Maricruz y las chicas han hecho una paradita en la Ruta 69 y se ha mascado la tensión.y parece que lo ha conseguido porque ha ido directa al grano y le ha preguntado a Andrea por qué no les había contado que se había besado con Jesús . El soltero no entendía quién se había chivado, pero ha sido muy sincero con sus candidatas y les ha dicho que él no estaba en ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ para probarlas a todas sino para encontrar el amor y que Andrea era la chica que más le había tocado de momento. Leona no entiende por qué su energía no le llega a Jesús, pero sí que pronto lo hará: