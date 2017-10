Seis consejos para proteger tus cuentas con contraseñas seguras

1. No debe tener relación con información acerca de nosotros o nuestras familias

Supongamos que quieres ser astronauta cuando eras un niño, y tu color favorito es el fucsia. Nunca has mencionado estos hechos en línea, y solo tu madre esto sobre ti. Podrías escribir una frase clave como "megustariaserunastronautafucsia". Nunca la olvidarás, y la frase de contraseña confundirá a los piratas informáticos durante (literalmente) siglos.

Las nuevas directrices de los servidores sugieren que los usuarios puedan crear contraseñas de hasta 64 caracteres de longitud. Como si eso no fuera lo suficientemente enrevesado, las pautas también permiten espacios entre palabras en algunos sitios web.

4. No cambies tu contraseña hasta que tengas que hacerlo

Hasta hace poco, se aconsejaba a los consumidores cambiar sus contraseñas cada tres meses. Pero si has creado una contraseña segura, entonces no te preocupes por cambiarla todo el tiempo. Simplemente guárdatela a menos que hayas recibido una notificación de una violación de seguridad que requiera el restablecimiento de la contraseña.

Es importante activar las notificaciones cuando alguien intenta iniciar sesión en algunas de tus cuentas desde un dispositivo electrónico desconocido, es decir, en el que no te hayas registrado anteriormente con esa cuenta. Aunque seas tú mismo, por seguridad te enviarán un correo informándote de que se ha iniciado sesión con tu usuario el esa aplicación o sitio web. De manera que, si alguna vez no has sido tú, podrás saber rápidamente si te han robado la contraseña.