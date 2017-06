¿Quién teme a la inteligencia artificial?

“Lo que ocurre es que cuando se encarga de filtrar el correo no deseado, ya no pensamos en ella como IA sino como en el filtro de correo no deseado”, ha aclarado Elena Alfaro, responsable de BBVA Data & Open Innovation durante su participación en un seminario organizado por la APIE y el banco. Ocurre con muchísimas más aplicaciones con las que convivimos a diario, como el traductor de Google, o las recomendaciones que nos hace Amazon cuando entramos en su página. “Es relativamente fácil si tienes millones de clientes establecer patrones. En base a compras de otras personas como tú el algoritmo te ofrece otros productos que también te podrían interesar. El año que introdujeron estos motores de recomendación las ventas de Amazon se dispararon un 30%”.

“El dato financiero es muy potente”, ha opinado Alfaro. “Yo puedo decir que me gusta algo en Facebook, pero si lo compro es que me gusta, me he gastado cincuenta euros a tal hora, tal día y en tal sitio. Es como si habláramos de intención versus evidencia o de intención de voto y voto real.” Por eso muchas grandes empresas tecnológicas están sacando métodos de pago: el rastro que dejan nuestras tarjetas es una información valiosísima. “Como juntes el dato de “me gusta” con el método de pago, eres el amo del mundo, porque tienes 1.000 millones de usuarios”, ha vaticinado la jefa de datos del BBVA.